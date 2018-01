Cade per una ventina di metri nella scarpata con l'auto: ferito portato al "Bufalini"

E' finito giù per una scarpata per una ventina di metri dalla piccola strada provinciale che collega San Benedetto in Alpe con Marradi. E' l'incidente che si è verificato nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 16,30 a circa due chilometri dal paese dell'alta valle del Montone, nei pressi del compeggio. Sul posto sono giunti i soccorsi dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino. I pompieri hanno estratto dall'abitacolo del veicolo incidentato il conducente, un anziano del Ravennate, che è stato consegnato al personale del 118, giunto sul posto da Rocca San Casciano, e portato all'ospedale Bufalini di Cesena con diversi traumi. Sul posto per i rilievi dell'escursione di strada, a quanto pare autonoma, si è portata una pattuglia della Polizia Stradale.