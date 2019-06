Rovinosa caduta dalla bici sulla Statale per il Muraglione: vari traumi e ricovero al Bufalini

Ha fatto tutto da solo. E non ci sarebbe il coinvolgimento di altri mezzi. Un ciclista forlivese di 66 anni è rimasto gravemente ferito in una caduta mentre stava percorrendo la Statale 67 Tosco Romagnola. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di martedì, intorno alle 13, alle porte di Rocca San Casciano. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 66enne stava percorrendo l'arteria provenendo da Portico, quando, per cause in fase d'accertamento, è rovinato sull'asfalto riportando diverse lesioni.

Per accelerare le operazioni di soccorso è stato richiesto l'intervento anche dell'elimedica giunta da Ravenna. I sanitari del 118, che hanno operato anche con un'ambulanza, hanno stabilizzato il ferito, caricando a bordo del velivolo giallo. Trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, non ha mai perso conoscenza. Al nosocomio cesenate i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico e toracico.