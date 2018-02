Camion finisce fuori strada e si ribalta: disagi sulla Bidentina

Un mezzo pesante con rimorchio ribaltato ai margini della carreggiata. L'incidente si è verificato giovedì pomeriggio intorno alle 15 lungo la Provinciale 4 Bidentina, all'altezza del chilometro 54, tra i comuni di Galeata e Santa Sofia, all'altezza della Barroccia. Il conducente, che procedeva in direzione mare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Provinciale, affiancati dai Carabinieri, ed i Vigili del Fuoco. Per consentire la rimozione del mezzo è intervenuto un camion del soccorso stradale. L'arteria è stata bloccata temporaneamente in entrambe le direzioni.