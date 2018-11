Carambola all'uscita di Forlimpopoli, via Emilia intasata per il traffico

Paurosa carambola, nel pomeriggio di domenica, sulla via Emilia all'uscita di Forlimpopoli nella quale sono rimaste coinvolte due auto. L'incidente si è verificato verso le 17.15 quando, per cause ancora in corso di acceramento, i veicoli sono venuti a collisione. Tre le persone rimaste ferite e, sul posto, sono accorse le ambulanze del 118 e l'auto col medico a bordo. Gli occupanti dei mezzi sono stati soccorsi dai sanitari ma, tutti, hanno riportato lesioni non gravi. Vista l'ora, e con le auto coinvolte nel sinistro rimaste in mezzo alla carreggiata, si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.