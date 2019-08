Carambola sull'Adriatica a Classe con tre auto: paura per due forlivesi

Spavento per due giovani forlivesi, coinvolti nella prima serata di domenica, intorno alle 20, in un incidente stradale fortunatamente senza grosse conseguenze fisiche. Il fatto è avvenuto lungo il tratto ravennate della Statale 16 Adriatica, a Classe, con forti ripercussioni alla circolazione stradale. Ad innescare la carambola, che ha visto coinvolte tre auto, è stata secondo una prima ricostruzione dei fatti la "Ford" con i due ragazzi che procedeva in direzione Rimini.

La vettura, per cause in fase d'accertamento alla Polizia Stradale di Ravenna, ha prima tamponato una "Yaris" con a bordo una ragazza, per poi sbandare nella corsia opposta, impattando violentemente contro una "Bmw" con a bordo una famiglia bergamasca (nel veicolo c'erano anche dei bambini).

Il personale del 118 ha operato con tre ambulanze e l'automedicalizzata, affiancato dai Vigili del Fuoco. Non ci sono feriti gravi. La famiglia è stata trasportata all'ospedale "Santa Maria delle Croci" per accertamenti, mentre i due forlivesi e la ragazza hanno rifiutato le cure dei sanitari. La viabilità, visto l'orario di punta col rientro dal mare, ha subito forti ripercussioni. A coordinare il traffico la Polizia Locale bizantina.

Foto di Massimo Argnani