Carambola tra un'auto e un camion sulla Provinciale del Rabbi

Incidente stradale martedì pomeriggio, intorno alle 15.30, lungo la Provinciale del Rabbi tra San Lorenzo in Noceto e Fiumana. Per cause in fase dell'accertamento agli agenti della Polizia Stradale, sono venuti a collisione un'auto ed un camion. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra e l'autogru per liberare dell'abitacolo l'automobilista rimasto incastrato. Il ferito è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo.