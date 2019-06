Centauri rovinano sull'asfalto mentre affrontano le curve dell'Appennino

Rovinosa caduta dalla moto per una coppia di centauri che, nel tardo pomeriggio di sabato, sono rimasti lievemente feriti mentre affrontavano le curve dell'Appennino tosoco-romagnolo. Il sinistro si è verificato a San Benedetto in Alpe, verso le 15.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dai carabinieri, i due hanno perso il controllo della potente due ruote. In un primo momento si è temuto il peggio tanto che, i soccorritori, hanno allertato l'eliambulanza da Bologna. Stabilizzati sul posto, i due feriti sono stati poi trasportati al "Bufalini" di Cesena con lesioni di medio-bassa gravità. L'incidente segue quello gravissimo delle 14 circa, sempre a San Benedetto, che ha visto morire un motociclista del ravennate di 43 anni (LEGGI L'ARTICOLO)