Ciclista centra l'auto ferma a bordo strada: portato al "Bufalini" in gravi condizioni

Un ciclo-amatore è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì tra il Ronco e Carpena. Teatro dello schianto è stato un tratto rettilineo di via Bidente, quello nei pressi del lago del Sole, un pezzo di strada stretto la tra campagna e la parte finale della pista dell'aeroporto "Ridolfi". L'incidente si è verificato martedì pomeriggio, intorno alle 17.30. Un'auto, una Toyota Yaris, era ferma a bordo strada, ingombrando buona parte della carreggiata, ma in una posizione ben visibile. Secondo le prime ricostruzioni, la conducente dell'auto, con un anziano a bordo del mezzo, era scesa per raccogliere delle ciliegie da degli alberi. Poco dopo è sopraggiunto nella stessa direzione di marcia, verso Meldola, il ciclista, 60 anni circa, che ha colpito in pieno il veicolo fermo.

Sul posto si sono attivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, che hanno richiesto anche l'intervento dell'elimedica giunta da Ravenna. L'elicottero giallo di soccorso è atterrato nella sede stradale, rendendo necessaria la chiusura della strada in entrambe le direzioni. Il paziente, dopo esser stato stabilizzato, è stato caricato a bordo del velivolo e trasportato, cosciente, col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.