Travolta alla rotonda della Tangenziale al Ronco: perde la vita una ciclista

Sciagura stradale nella tarda mattinata di sabato a Ronco. Una 44enne ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi intorno alle 12.15 in viale Roma, all'altezza della rotonda dell'ingresso con la Tangenziale Est. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno proceduto ai rilievi di legge. La ciclista, in sella ad una bici da corsa, è stata colpita da una "Volkswagen Golf" che stava imboccando la Tangenziale in direzione dell'autostrada.

Subito è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. L'ingresso alla superstrada è stato temporaneamente interdetto al traffico per consentire i rilievi di legge. Una tragedia che ricorda quella di Matteo De Nittis, il forlivese di 62 anni morto all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena il 31 maggio del 2016 dopo esser stato investito alcuni giorni prima da un'auto all'imbocco della Tangenziale. L'incidente accadde nella corsia opposta.