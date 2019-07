Scende dalla bici per attraversare sulle strisce: travolto da uno scooter

Investito sulle strisce pedonali mentre stava attraversando la carreggiata. Paura nella prima mattinata di sabato sulla Cervese, a Carpinello. A rimanere ferito un 77enne, trasportato con l'elimedica all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'anziano era sceso dal velocipede per attraversare sulle strisce, quando è stato investito da uno scooterista forlivese che procedeva in direzione città. A quanto pare l'uomo avrebbe superato alcune auto che si erano fermate per dare la precedenza al pedone. Lo scooterista, 51enne, e la passeggera di 48 anni, sono caduti per terra, senza riportare lesioni.