Ebbro alla guida travolge un ciclista e scappa: bloccato dai Carabinieri

Ebbro al volante, si è dileguato dopo aver investito un ciclista, ma la fuga è durata pochi chilometri. A finire nei guai è stato un incensurato ventunenne forlivese, denunciato a piede libero dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì con l'accusa di guida in stato d'ebrezza, fuga a seguito di incidente con danni a persona ed omissione di soccorso. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di martedì, poco dopo le 23, in via Zampeschi, all'altezza 94. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'automobilista si trovava alla guida di una "Volkswagen Golf", quando ha colpito il malcapitato, un 62enne.

Il cilista è rovinato sull'asfalto, battendo col viso, mentre l'automobilista, anzichè fermarsi, ha proseguito nella sua corsa. Mentre il ferito veniva soccorso da alcuni passanti di nazionalità straniera, la fuga è stata stoppata dai militari dell'Arma della stazione di Ronco in via Bertini. Nella circostanza è emerso che si trovava alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,80 grammi per litro, 0,98 il dato emerso dall'alcol-test, motivo per il quale è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

Contemporaneamente è emerso che dall'auto mancava uno specchietto. L'oggetto è stato trovato nel luogo del sinistro. I militari hanno così potuto collegare la vettura al sinistro avvenuto poco prima. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato col codice di media gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano per un trauma cranico, ferite lacero contuse e policontusioni. La prima prognosi è di quindici giorni.