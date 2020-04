Travolto da un'auto durante l'attraversamento: ciclista trasportato d'urgenza al Bufalini

Travolto da un'auto mentre si trovava in bicicletta. Un forlivese di 63 anni è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. L'incidente si è verificato martedì sera, intorno alle 21, in via Del Portonaccio, all'altezza di Porta Schiavonia. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, l'uomo è stato travolto da un'automobilista trentenne mentre era impegnato in una fase d'attraversamento.

Il malcapitato è quindi sbalzato dal mezzo, rovinando malamente sull'asfalto. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al nosocomio cesenate specializzato in traumi. Nel frattempo il personale della Polizia Locale, dopo i rilievi del caso, continuano con le indagini del caso per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.

