Incidente sulla Cervese: esce di casa con la bici e viene colpito da un'auto

Investito da un'auto a poche decine di metri da casa. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 14.15, lungo la Cervese nella zona di Casemurate, al confine tra il territorio forlivese e quello ravennate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, l'uomo, un 91enne era appena uscito d'abitazione, percorrendo l'arteria in direzione mare, quando è avvenuto un impatto laterale con "Alfa Giulietta" condotta da un 27enne, che procedeva in direzione Cervia. Immediato l'allarme al 118, col personale sanitario che ha operato con un'ambulanza e l'elimedica. Il ferito, sempre cosciente, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di media gravità in ambulanza al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Il sinistro non ha causato particolari ripercussioni alla circolazione stradale.