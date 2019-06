Ciclista si schianta sulla via per il Monte Busca, trasportato in elimedica al Bufalini

Sembrerebbe non siano coinvolti altri veicoli in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di domenica, intorno alle 9.30, e che ha visto coinvolto un ciclista. A quanto sembra dalle prime informazioni la persona, della quale non si conoscono le generalità, sarebbe caduta sulla strada provinciale 22 del Monte Busca, che da Portico conduce a Tredozio. Sul posto i sanitari del 118, intervenuti anche con l'elimedica: il ferito, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Per i rilievi dell'incidente è intervenuta la Polizia Stradale