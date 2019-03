Ciclista travolto da un'auto in svolta nella pista ciclabile

Un ciclista è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato mercoledì mattina in viale Bologna. L'uomo stava percorrendo la pista ciclabile intorno alle 8 in direzione Faenza, quando è stato travolto da un'auto che stava effettuando una svolta a sinistra in via Senio. La bici ha urtato contro l'auto e il ciclista è stato sbalzato in terra. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, che hanno condotto il ferito con ferite di media entità, non in pericolo di vita, all'ospedale di Forlì. Sul posto sono stati effettuati i rilievi da parte della Polizia Municipale.