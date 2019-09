Ciclisti si toccano durante la pedalata, entrambi volano sull'asfalto

Brutta avventura per due ciclisti che, sabato nella prima mattinata, sono venuti a contatto tra loro rovinando entrambi sull'asfalto. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 a Panighina di Bertinoro, all'incrocio tra via Santa Croce e via Emilia, tra un 71enne e un 52enne. E' stato proprio il più giovane ad avere la peggio e, in un primo momento, i soccorritori del 118 hanno temuto lesioni molto gravi tanto da allertare l'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzato, le condizioni del ciclista sono decisamente migliorate ma, per precauzione, è stato comunque trasportato al "Bufalini" di Cesena con un codice di media gravità. Il secondo coinvolto, invece, ha riportato traumi trascurabili e non si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la polizia Municipale.