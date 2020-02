Cicloturista cade mentre si allena in montagna, l'elicottero lo porta in gravi condizioni al "Bufalini"

Un cicloturista è rimasto ferito in modo grave in una caduta avvenuta mentre si stava allenando percorrendo la strada provinciale 4 tra Santa Sofia e Corniolo. L'uomo, 66 anni, è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e poi trasportato con l'elicottero delle emergenze al Bufalini di Cesena. L'uomo si trovava sulla provinciale nei pressi dell'agriturismo Fangacci, non lontano dall'abitato di Corniolo, intorno alle 12.45 di mercoledì mattina. La caduta è avvenuta in modo autonomo, il ciclista è rovinato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Corniolo per i rilievi di quanto accaduto.