Il dramma della giovane uccisa in un incidente, ancora da fissare i funerali

Il Reparto Infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha consegnato all'autorità giudiziaria, come da prassi, gli atti dell'incidente stradale costato la vita alla 29enne di Terra del Sole, Cinzia Corneliani. Il dramma si è verificato mercoledì pomeriggio lungo la Statale 67 Tosco Romagnola, nel tratto che prende il nome di via Firenze, a San Varano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, al volante di una "Peugeot 207", stava percorrendo l'arteria in direzione Forlì, quando la vettura è sbandata verso destra, finendo contro l’argine del fossato che costeggia l'arteria.

Nell'urto l'auto è cappottata fermandosi nel centro della carreggiata, mentre la 29enne è stata sbalzata, finendo nel fosso opposto al senso di marcia e morendo sul colpo. Sarà la magistratura a stabilire eventuali esami sul corpo della ragazza, per cercare di far luce sulla tragedia. Al momento non è stata fissata la data delle esequie. Cinzia lascia una sorella, la madre, il compagno e tantissimi amici che le volevano bene. Lavorava come cuoca in un locale di via Ravegnana, a Pieveacquedotto.