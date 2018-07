Materiali dispersi, lunghe code e disagi in A14 tra Forlì e Faenza

Venerdì mattina di disagi lungo la carreggiata nord dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Faenza. Si sono venuti a creare infatti circa tre chilometri di coda per materiali dispersi. Rallentamenti anche in direzione sud per curiosi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì e il personale di Autostrade per l'Italia per il ripristino della carreggiata.