Con la pioggia un giovedì con tanti incidenti. In via Spadolini travolto un pedone

Sono ben sette gli incidenti stradali rilevati in un giovedì condizionato da una debole, ma continua, pioggia dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Il più grave è avvenuto tra il tardo pomeriggio e la prima serata, intorno alle 18, in via Spadolini, dove è stato investito da un'auto un settantenne di Civitella, ma residente a Forlimpopoli. Una 51enne di Forlì, al volante di una "Volkswagen Golf", proveniente da piazzale Giolitti, nell'effettuare una manovra di svolta a destra in direzione di via Costa ha colpito il pedone.

Quest'ultimo è finito prima sul parabrezza e quindi sull'asfalto, perdendo in un secondo momento conoscenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, che hanno provveduto al trasporto del paziente all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è in pericolo di vita, ma nel sinistro ha riportato un trauma al bacino.

Foto di repertorio