Perde il controllo e si schianta contro un'auto in sosta: era annebbiato dai fumi dell'alcol

Annebbiato dai fumi dell'alcol, ha innescato un incidente. Un 42enne siciliano, residente a Bertinoro, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri con l'accusa di "guida in stato di ebrezza alcolica" con l’aggravante di aver provocato sinistro stradale. Il fatto è avvenuto domenica sera intorno alle 21 in viale della Repubblica, a Meldola. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Bertinoro, l'uomo, al volante di una "Alfa Romeo Giulietta", è finito contro un'auto in sosta. Gli accertamenti hanno permesso di verificare un valore alcolemico superiore al limite di 0,50 grammi per litro, precisamente di 1,50 grammi per litro. A quel punto è stato denunciato.