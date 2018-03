Ciclista travolta, scoperto giovane pirata della strada grazie al senso civico di un cittadino

Un atto di senso civico che, almeno moralmente, bilancia un atto di gravissima scorrettezza civica come il causare un incidente stradale e abbandonare una donna in terra agonizzante. E' stato determinante il contributo di un cittadino per individuare il pirata della strada che sabato sera intorno alle 19,15 ha travolto e ferito gravemente una ciclista di 45 anni in via Archimede Mellini. Il cittadino, avendo letto le notizie diffuse dai media locali sul grave incidente stradale che è culminato con la fuga e l'omissione di soccorso, ha notato un'auto parcheggiata danneggiata in piazza dei Garibaldini, nella zona compresa tra via Decio Raggi e via Campo di Marte.

La pattuglia della Municipale, immediatamente giunta sul posto nel pomeriggio di domenica, ha constatato che il danneggiamento dell'auto era compatibile con un il caricamento di un ciclista ed è risalita ad un giovane forlivese neopatentato che, messo alla strette, ha ammesso di essere lui il pirata della strada. Il giovane avrebbe sostenuto di essere scappato perché “spaventato”. Un gesto gravissimo in quanto ha abbandonato una donna in gravi condizioni, senza allertare i soccorsi e facendo perdere minuti preziosi per l'intervento del 118. Per fortuna un residente di via Mellini, sentito il “botto” dell'incidente, si è portato in strada e ha subito rilevato l'anomalia. Il giovane aveva da poco frequentato la scuola guida, dove in teoria sottolineano molto i temi della sicurezza, della prevenzione e delle responsabilità in caso di fuga. Il giovane è stato quindi denunciato per lesioni gravissime, fuga e omissione di soccorso.

La dinamica è ancora al vaglio dell’Unità Operativa Infortunistica di Forlì della Polizia Municipale dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese. La donna, una ucraina di 45 anni si trova ricoverata nel reparto rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena dove era stata portata subito dopo l’incidente. "Sono state visionate le immagini di alcune telecamere presenti nella zona e sono state sentite alcune persone, ma è stato grazie alla provvidenziale telefonata di un cittadino (al quale va un particolare ringraziamento da parte della Polizia Municipale) che le indagini hanno preso la svolta definitiva", spiega una nota della Municipale.