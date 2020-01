Donna in carrozzina investita sulle strisce pedonali mentre attraversa vicino al supermercato

Spesso i pedoni vengono definiti gli "utenti deboli" della strada e lo diventano ancora di più quanto al posto dei piedi sono costretti a muoversi su una carrozzina. Spesso sono gli utenti deboli a fare le spese degli incidenti stradali come nel caso dell'incidente stradale che è avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 17,30, in via Campo di Marte. E' qui che una donna, che si trovava su una carrozzina e che stava attraversando sulle strisce pedonali, è stata travolta da un furgone che era in passaggio in direzione San Martino in Strada. E' quanto accaduto all'altezza del Conad Stadium. La donna è stata sbalzata fuori dalla sedia a rotelle e forse protetta da quest'ultima dagli effetti più rovinosi di un impatto diretto con la parte anteriore del furgone. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, la donna è stata soccorsa ma per fortuna non è grave. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del sinistro e la definizione delle responsabilità.