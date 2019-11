Travolta da un'auto in viale Matteotti: ferita una donna di 52 anni

Cinquantaduenne investita in viale Matteotti. L'incidente si è verificato nella prima serata di mercoledì, poco prima delle 19. La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. La signora stava attraversando in corrispondenza delle strisce, quando è stata investita da una vettura che procedeva in direzione di viale Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, che hanno trasportato la ferita Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Nell'incidente ha riportato la frattura di una gamba. Per consentire le operazioni di soccorso un tratto di viale Matteotti è stato temporaneamente chiuso al traffico.