Dopo il tamponamento la vettura finisce a ruote all'aria

Violento tamponamento, nella notte di Capodanno, a Capocolle sulla via Emilia. Il sinistro si è verificato verso le 3.15 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Meldola, un forlivese 41enne al volante di una Fiat 500 si è scontrato con il mezzo che lo precedeva e, nell'impatto, si è ribaltato terminando la carambola a ruote all'aria. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuto il personale del 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo ha trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena.