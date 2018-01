Drammatico incidente in moto: gravissimo un uomo

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di lunedì in via Monari, coinvolgendo un uomo a bordo di una moto. Il tutto è avvenuto intorno alle 10.45 all'altezza dell'intersezione con via Resch. Il ferito è stato soccorso e rianimato sul posto e quindi portato con un codice di massima gravità all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Sul posto si è portata la polizia municipale che ha effettuato i rilievi. Si è resa necessaria la chiusura della strada per oltre due ore, per effettuare le complesse rilevazioni.