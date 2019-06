E' senza patente ed incappa in un incidente: denuncia, maxi multa e fermo dell'auto

Gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno sanzionato un 41enne forlivese per "guida senza patente", poiché sospesa per un anno per effetto di una precedente violazione, sottoponendo il suo veicolo a fermo amministrativo per tre mesi. L’intervento è stato causato da un sinistro stradale senza feriti avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica in via Padulli, in occasione del quale le parti avevano inizialmente richiesto l’intervento delle forze dell'ordine, salvo poi ricredersi per definire privatamente la questione mediante la semplice compilazione del modello previsto dalle assicurazioni (il cosiddetto Cid).

Senonché, essendo già sopraggiunta sul posto una Volante della Polizia, gli agenti hanno comunque proceduto alla loro identificazione e si sono insospettiti per il fatto che una delle due parti era un soggetto conosciuto ma in quel momento non era in grado di esibire la patente. E’ bastato un rapido accertamento nei terminali in uso alla Polizia per capire per quale motivo non avesse al seguito il documento di guida: gli era stato ritirato nello scorso febbraio e sospeso per un anno dal Prefetto di Ravenna a causa di un altro sinistro stradale, nel corso del quale venne trovato alla guida sotto l’influenza di stupefacenti. Oltre al sequestro amministrativo del veicolo, gli è stata contestata una violazione che prevede il pagamento di 2050 euro di sanzione.

FOTO DI REPERTORIO