Ferita dopo esser stata colpita da un furgone, svolta nelle indagini: rintracciato il conducente

Svolta nelle indagini relative all'incidente avvenuto il 23 giugno in scorso in via Castel Latino a Vecchiazzano nel quale è rimasta gravemente ferita una forlivese di 76 anni. Gli agenti della Polizia Stradale di Forlì hanno rintracciato il responsabile del sinistro, un italiano residente in Veneto. Secondo quanto ricostruito, la malcapitata procedeva in sella alla sua bicicletta sul margine destro della carreggiata quando è avvenuto l'impatto col mezzo, facendole perdere l’equilibrio. La donna è quindi rovinata sull’asfalto riportando, a seguito del contatto fisico con il veicolo incrociato, lesioni di grave entità, tali da richiederne il trasporto al Trauma Center di Cesena in codice rosso.

Il conducente dell’autocarro aveva proseguito la marcia senza prestare soccorso alla malcapitata. Le minuziose indagini condotte dalla Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena, supportate dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in diversi punti della città interessati al transito del veicolo e la preziosa collaborazione dei residenti nella zona testimoni dell’accaduto, hanno permesso di rintracciare il veicolo che aveva causato il sinistro stradale e il suo conducente, un cittadino italiano residente in Veneto.