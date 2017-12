Fondo ghiacciato, l'auto finisce nella scarpata e si ribalta: paura per una coppia

Pauroso schianto nella nottata tra giovedì e venerdì a Galeata. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri di Predappio, un'auto con una coppia di giovani trentenni a bordo è finita nella scarpata che costeggia via Sandro Pertini, cappottandosi su di un fianco. A chiedere l'intervento dei soccorritori sono stati alcuni automobilisti che hanno notato la vettura finire fuori strada. Si sono attivitati così i sanitari del 118, che hanno operato affiancati dal personale del Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco. All'origine del sinistro potrebbe l'asfalto reso insidioso dal ghiaccio. La dinamica è tutt'ora al vaglio.