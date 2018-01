Morto a 15 anni su una potente moto: fissata la data per il mesto addio

Sono stati fissati i funerali di Federico Perugini, il quindicenne forlivese morto in un tragico incidente avvenuto lunedì mattina in via Monari, al Ronco. Gli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, coordinati dal pubblico ministero Federica Messina, sono stati impegnati nella ricostruzione del sinistro, raccogliendo gli elementi da fornire alla magistratura, ma questo non ha impedito la restituzione della salma alla famiglia che è stata "liberata" dopo gli accertamenti di legge. Per questo è stata definita la data del funerale.

Il mesto addio a Federico si terrà giovedì alle 14. Il feretro partirà dalla camera mortuaria dell'ospedale a quell'ora per giungere nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, che si trova in fondo a viale Fratelli Spazzoli. Questa parrocchia, infatti, è stata quella frequentata da Federico e dalla sua famiglia. Si preannuncia una cerimonia molto partecipata, intorno alle 14.30: molti compagni di scuola di Federico, infatti, saranno presenti, così come parenti, amici e i tanti forlivesi che sono rimasti colpiti da questa tragedia. A scuola, martedì mattina, ci sono stati momenti di raccoglimento e di riflessione, anche per aiutare i ragazzi nell'elaborazione di questo improvviso lutto.

Il dramma si è consumato lunedì mattina, poco dopo le 10.30. Ii 15enne lunedì mattina non si era recato a scuola (frequentava la 2C all’Istituto Tecnico Commerciale), prendendo la moto del fratello 20enne, una Ducati 600 Monster, per fare alcuni giri attorno al quartiere dove vive.

DRAMMA IN VIA MONARI: IL VIDEO DELL'INCIDENTE

Mentre percorreva via Monari in direzione di viale Roma, il ragazzino, forse spaventato da una “Fiat 500” che da via Resch si stava immettendo sulla strada principale, ha perso il controllo del mezzo. Purtroppo Perugini è impattato contro il paraurti di una “Peugeot 206” in sosta, mentre la moto è strisciata sull’asfalto, fermandosi contro un spartitraffico che segnala un passaggio pedonale, a decine di metri di distanza.

Soccorso dai sanitari del 118, il minore è stato trasportato in fin di vita all'ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Vecchiazzano, dove i medici hanno constatato il decesso. La moto è stata posta sotto sequestro. Gli agenti della Municipale stanno analizzato gli elementi che serviranno alla magistratura ad approfondire gli aspetti di una tragedia che ha sconvolto la città.