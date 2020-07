Carambola sulla via Emilia, tre mezzi coinvolti: un'auto finisce ruote all'aria nel fosso

Rocambolesco incidente stradale nella prima serata di venerdì lungo la via Emilia, a Forlimpopoli, fortunatamente senza grosse conseguenze fisiche. Ad innescare la carambola, all'altezza del Divino Cafè, un tamponamento. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, una "Renault Clio" che procedeva in direzione Cesena ha tamponato una "Lancia" che stava per effettuare una manovra di svolta a sinistra. A seguito della collisione la "Lancia" ha avuto un'ulteriore collisione contro un furgone che proveniva dalla direzione opposta.

Dopo lo scontro la "Lancia" è carambolata fuori strada, nel fossato che costeggia la carreggiata ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Gli occupanti della "Lancia", rispettivamente di 49 e 47 anni, sono stati trasportati all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" in condizioni non preoccupanti.

