Folla in Piazza Saffi e chiesa di San Mercuriale gremita per i funerali di Cristina Malandri

I rintocchi a lutto delle campane in Piazza Saffi hanno annunciato l'arrivo del corteo funebre. Poi lacrime ed un rispettoso silenzio. Una chiesa di San Mercuriale gremita all'inverosimile ha dato l'ultimo saluto a Cristina Malandri, la mamma 44enne morta in un tragico incidente stradale sabato scorso in viale Roma, travolta all'imbocco della Tangenziale di Forlì da un camion ed un'auto mentre si trovava in sella ad una bici da corsa. Amici, ma anche gente comune, non hanno voluto far mancare il proprio affetto al marito di Cristina, Stefano Colombo, tecnico di basket e preparatore atletico, e al figlio Tommaso, 18 anni, cestista alla Cno Santarcangelo.

Alle esequie, officiate da don Enrico Casadio, hanno preso parte molti personaggi del mondo dello sport ed i compagni di squadra di Cristina dell'Asd Vitamina, la squadra di ciclismo con la quale era impegnata. Lo sport è stata una grande passione per Cristina: prima di salire in sella aveva indossato la maglia della Libertas Volley. Diplomata al Liceo Artistico, era un volto noto del centro storico perchè lavorava come disegnatrice di monili alla gioielleria Ororè di Corso Diaz. Durante il funerale sono state raccolte offerte a favore della cooperativa Lamberto Valli di Forlimpopoli.