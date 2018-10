Ucciso in uno scontro frontale, fissati i funerali del giovane padre 27enne

Sono state fissate le esequie di Giovanni Attorre, il 27enne morto mercoledì scorso in un tragico incidente in via Bertini. I funerali si terranno sabato alle 14.15 nella Chiesa Cristiana Evangelica di via Zotti. Al termine della funzione la salma sarà tumulata al cimitero di Casemurate. Il caso è ormai definito, dopo l'analisi delle rilevazioni sul luogo del sinistro. Formalmente il fascicolo deve essere ancora chiuso, ma i Carabinieri sono fortemente orientati ad individuare in una sbandata con un'improvvisa invasione di corsia da parte della 39enne la causa che ha determinato l'incidente con la morte del padre 27enne.

Sulla conducente dell'auto investitrice gli esami alcolemici hanno dato esito negativo. Ma se il quadro resta quello definito, si andrà con ogni probabilità verso un'accusa di omicidio stradale per donna che attualmente è ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena. Il tutto si è consumato in una frazione di secondo, con un terribile urto frontale.

La tragedia è avvenuta nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì in via Bertini, all'altezza di via Golfarelli. Il giovane si trovava al volante di una "Ford Fiesta" e stava percorrendo l'arteria in direzione del centro. Poco dopo le 5 il dramma: dall'altra parte della corsia una "Ford Focus" station wagon, condotta da una 39enne di nazionalità albanese, ha improvvisamente invaso la corsia, finendo contro l'utilitaria. La vittima lascia la moglie, in attesa del secondogenito, ed un figlio di neanche due anni.