Schianto fatale contro un albero: fissati i funerali del 23enne Luca Zanetti

Si terranno mercoledì i funerali di Luca Zanetti, il 23enne morto in un tragico schianto nella nottata tra venerdì e sabato a San Pietro in Campiano in via Del Sale. La messa sarà celebrata nella chiesa di San Pietro in Trento alle 14.30. Al termine delle esequie la salma sarà tumulata nel locale cimitero. Nato a Forlimpopoli, si era trasferito sin da piccolo nel ravennate, restando comunque legato alla realtà forlivese. Ha frequentato le medie all'istituto di via Orceoli, mentre le superiori all'Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi di viale della Libertà. Zanetti lavorava al ristorante "Vecchia falegnameria" di Ravenna, dove i colleghi l'avevano soprannominato "Crostino".

Zanetti si trovava al volante di una "Bmw 325" con la quale stava percorrendo via Del Sale con direzione di marcia San Zaccaria - San Pietro in Vincoli e stava rincasando dopo una serata trascorsa con gli amici a Cesena. All'altezza del civico 86 gli ultimi istanti di vita del giovane. Il conducente ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro un platano, spezzandosi in due parti. Un impatto violentissimo, nel quale la berlina è andata completamente distrutta.

I resti dell'auto sono stati trovati sparsi in un raggio di circa 100 metri. Il 23enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Al personale del 115 il triste compito del recupero della salma. Saranno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, che hanno eseguito i rilievi di legge insieme ai colleghi di Campiano, a chiarire le cause della sciagura.