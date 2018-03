Tragico schianto mortale sulla Para: fissati i funerali di Mattia Bastari

Si terranno mercoledì pomeriggio i funerali di Mattia Bastari, il 27enne morto sul colpo venerdì scorso in un incidente avvenuto lungo via Para, l'arteria che collega Selbagnone a Meldola. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di San Rufillo, con partenza alle 14:30 dalla camera mortuaria della città artusiana.. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, Bastari, in sella ad una Suzuki SV 650, è prima caduto in terra, rovinando quindi sull'asfalto dopo aver perso il controllo della moto in un tentativo di frenata decisa. Poi sarebbe stato investito dai due mezzi che sopraggiungevano in senso opposto.

La moto è stata infine trascinata per almeno un centinaio di metri oltre il punto d'impatto. Secondo le prime informazioni il 27enne si sarebbe trovato la strada ostruita da un sorpasso dei veicoli che sopraggiungevano di fronte, in un punto rettilineo. Da qui avrebbe tentato la frenata nella quale, però, avrebbe perso il controllo del motociclo. Il conducente dell'auto, un 65enne, è stato indagato per omicidio stradale.