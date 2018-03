Folla e commozione per l'ultimo saluto a Mattia. Tanti amici arrivati in moto

C'erano i compagni di avventura in moto. Colleghi di lavoro. Gli amici fedeli. Ma anche sconosciuti, che hanno avuto modo di conoscerlo in questi giorni attraverso le parole di chi l'ha vissuto. Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Mattia Bastari, il 27enne morto sul colpo venerdì scorso in un incidente avvenuto lungo via Para, l'arteria che collega Selbagnone a Meldola . I funerali si sono svolti mercoledì pomeriggio nella Basilica di San Rufillo, officiati da don Agostino Fornasari . Ad attendere il feretro partito dalla camera mortuaria dell'ospedale di Forlimpopoli, sui prati verdi che circondano la chiesa, tante persone in lacrime nel momento in cui la bara è entrata nel luogo sacro. Giovani, e non solo, hanno affollato tutta l'area circostante alla basilica, per salutare il 27enne spirato nel tragico schianto. Al termine della funzione religiosa un lungo applauso e il rombo dei motori ha salutato Mattia.