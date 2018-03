Col gelicidio solo due uscite di strada e tutte sulla Lughese

Cessa l'emergenza neve e ghiaccio e la circolazione sulle strade torna gradualmente alla normalità. Fatta eccezione per la maxi carambola di giovedì sera lungo l'A14, non vi sono stati gravi incidenti sulla rete viaria locale. Le uniche due uscite di strada si sono verificate venerdì mattina lungo la Lughese nella zona di Villafranca, tra le 8 e le 10. In entrambi i casi nessuno dei conducenti ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto, per i rilievi di legge, gli agenti del reparto infortunistica dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Prudenza anche da parte dei pedoni. Al comando della Municipale non sono stati infatti segnalati incidenti dovuti alla presenza del ghiaccio.

