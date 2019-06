Grave incidente in viale Roma: atterra anche l'elimedica

Grave incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì in viale Roma all'altezza del civico 205. A seguito del sinistro, avvenuto intorno alle 18, si sono creati incolonnamenti per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, l'auto con medico a bordo e l'elicottero delle emergenze. Presenti anche le forze dell'ordine. Il traffico è congestionato in entrambe le direzioni, si consigliano percorsi alternativi a viale Roma. Al momento la dinamica dell'incidente è in fase di verifica. Secondo le prime informazioni sono state investite due ragazze da un'auto in transito.

