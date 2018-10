Causa un incidente stradale: era ubriaca fradicia, addio a patente e auto

Era annebbiata dai fumi dell'alcol l'automobilista che nei giorni scorsi è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Vecchiazzano. La conducente, una cinquantenne, è stata trovata con un tasso alcolemico pari a 2,25 grammi per litro, oltre quattro volte il limite fissato dalla legge in 0,50 grammi per litro. Gli agenti della Polizia Stradale, che hanno proceduto ai rilievi di legge, hanno provveduto a denunciarla per guida in stato d'ebrezza, oltre a ritirarle la patente e a sequestrarle la vettura ai fini della confisca.