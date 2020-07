Impatto auto-scooter all'incrocio: ferito il centauro

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di venerdì in via Decio Raggi ed ha riguardato una utilitaria Lancia Y e uno scooter. Ad aver avuto la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che, disarcionato dal veicolo nell'impatto, è rovinato sull'asfalto. E' quanto avvenuto intorno alle 12,30 in via Decio Raggi all'intersezione con via Gentili. Sul posto si sono portati i soccorritori del 118 con l'auto medicalizzata e l'ambulanza. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ferito – un cinquantenne forlivese – è stato portato in condizioni non gravi all'ospedale di Forlì. I rilievi sono a cura della Polizia Locale, mentre la Polizia di Stato ha gestito la viabilità sul luogo dell'incidente, che ha visto piccoli disagi al traffico, con modesti incolonnamenti.

