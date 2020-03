Incappa in un incidente, ma non doveva trovarsi in strada: denunciato per le norme anti-coronavirus

E' incappato in un'uscita di strada autonoma, senza riportare lesioni. Ma l'incidente gli è costato una denuncia a piede libero per la violazione dell'articolo 650 del codice penale in quanto non è riuscito a giustificare il perchè si trovasse in quel momento in strada. Protagonista in negativo dell'episodio, avvenuto nella serata di martedì, un cinquantenne forlivese. L'uomo è rimasto coinvolto in un sinistro in via Mattei senza conseguenze fisiche. Quando la pattuglia della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese è giunta sul posto su segnalazione alla centrale operativa dell'automobilista non vi era traccia.

Dopo i rilievi, il veicolo è stato rimosso col carroattrezzi. Mercoledì mattina il conducente è stato convocato per il ritiro dell'auto. All'atto non ha saputo spiegare cosa ci facesse in quel momento in strada. Da qui la segnalazione all'autorità giudiziaria per la violazione della norma contro la diffusione del coronavirus. Resta alta l'attenzione del personale della Polizia Locale, con controlli costanti in strada e nei parchi finalizzati al rispetto delle norme disposte dalla presidenza del Consiglio dei ministri.

Controlli della Polizia Locale nella foto