Asfalto viscido, perde il controllo e finisce nel dirupo: l'auto prende fuoco, conducente illeso

L'asfalto bagnato, che andava via via ghiacciandosi col calare delle temperature, potrebbe aver tradito l'automobilista finito nella tarda serata di domenica in una scarpata che costeggia la carreggiata. L'incidente si è verificato nella tarda serata di domenica, intorno alle 22.30, a Castrocaro in via Sadurano. La dinamica dei fatti è al vaglio dei Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, anche se sono in corso gli accertamenti del caso, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo perchè tradito dal fondo viscido.

L'auto, incontrollabile, è finita così nel dirupo. L'automobilista è uscito praticamente indenne dall'impatto, ma il veicolo ha preso fuoco a seguito della fuoriuscita del carburante. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estinguere il rogo. Il personale del 115 ha fatto rientro alla base di viale Roma intorno alla mezzanotte.