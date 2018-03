Brutto incidente sulla pista da motocross: centauro soccorso dall'elicottero

Un brutto incidente sportivo nel primo pomeriggio di domenica ha coinvolto un motociclista intento in un allenamento: poco prima delle 13, sulla pista da motocross nella frazione di Porcentico a Predappio, un centauro ha improvvisamente perso il controllo della moto che stava guidando durante un salto, atterrando al suolo in malo modo. Dalle prime informazioni raccolte dai Carabinieri di Meldola, l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli o persone. Il motociclista, un 29enne residente a Forlimpopoli rimasto cosciente, è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elisoccorso, ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

Seguiranno maggiori informazioni