La notte si macchia di sangue: tragedia in A-14, muoiono due persone in un drammatico schianto

Tragedia stradale nella notte tra venerdì e sabato sul tratto forlivese della A14. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto è finita fuori dalla sede stradale nei pressi del km88 in corsia sud, direzione Ancona, non molto distante dall'area di servizio "Bevano". Nel violentissimo urto due persone sono morte: una sbalzata fuori dall'abitacolo, l'altra invece rimasta all'interno delle lamiere contorte dell'auto. Il tragico schianto è avvenuto poco prima delle 3 della notte, sul posto Polizia Autostradale e Vigili del Fuoco, nonché il 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo: non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini. Si tratta di due baresi, uno di 50 e l'altro di 55 anni, con quest'ultimo residente nel milanese. I due si trovavano a bordo di una Fiat 500 che dopo aver cappottato per diverse volte è finita nella scarpata laterale alla corsia di emergenza. Il traffico veicolare non ha subito rallentamenti.

(FOTO DI REPERTORIO)