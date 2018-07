Travolto a piedi vicino all'autogrill, delicato intervento alla testa per il ferito

E' stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa e la prognosi resta ancora riservata, ma nonostante un quadro clinico ancora molto delicato migliorano le condizioni dell'autotrasportatore di 47 anni che è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato nella prima mattina di mercoledì in un'area di servizio dell'autostrada A14. L'uomo risulta essere fuori pericolo di vita, anche se la strada per la guarigione è ancora molto lunga.

Il tutto è avvenuto intorno alle 7 nella stazione “Bevano Ovest”, che si trova sulla carreggiata sud, nel territorio comunale di Bertinoro. In particolare, nell'area posteriore, quella di solito riservata ai mezzi pesanti e alla loro sosta, il 47enne rumeno, residente nel forlivese, è stato travolto da un mezzo in transito, un autocarro carico di bombole di ossigeno condotto da un reggiano 50enne, mentre si trovava già a piedi, sceso dal suo furgone. L'addetto stava consegnando i giornali al punto vendita dell'autogrill.

L'impatto ha fatto volare il pedone a diversi metri di distanza in una pozza di sangue. A destare le maggiori preoccupazioni, in particolare erano le ferite alla testa. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi, sul posto si sono portati i soccorritori del 118 con l'auto medicalizzata e un'ambulanza. Il 47enne è stato quindi portato all'ospedale Bufalini di Cesena e ricoverato nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni. Sul posto, per rilevare la dinamica dell'accaduto, si è portata una pattuglia della Polizia Stradale della sottosezione A14 di Forlì.