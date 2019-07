Con la bici si schianta contro un'auto in sosta: bimba trasportata al Bufalini con l'elimedica

Si trovava in sella ad una bicicletta, quando è finita contro un'auto in sosta. Paura nel tardo pomeriggio di domenica per una bambina di 9 anni. L'incidente si è verificato intorno alle 18 a Galeata, in via Palazzina. Per cause al vaglio ai Carabinieri, la bimba si è schiantata contro il lunotto posteriore di una "Fiat 600" parcheggiata a bordo strada. Immediatamente è stato allertato il 118: dalla sala operativa, oltre ad un'ambulanza, è stata inviata anche l'elimedica, atterrata nel campo sportivo.

I sanitari hanno stabilizzato la ferita - che non ha mai perso conoscenza - per poi caricarla a bordo dell'elicottero di soccorso, trasportandola al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. La notizia è stata riportata dalla stampa locale nell'edizione di lunedì.