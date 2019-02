Ancora un incidente sulla Bidentina: nell'esatto punto in cui venne ucciso il senatore De Carolis

Un incidente stradale ha visto coinvolte nella prima serata di domenica tre auto sulla “Bidentina” a Meldola, sulla circonvallazione, proprio nello stesso punto in cui morì il senatore Stelio De Carolis. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 per le cure ai feriti ma per fortuna, a quanto si apprende, non ci sarebbero persone in gravi condizioni. Per oltre un’ora la strada è rimasta chiusa per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati, con la viabilità deviata dentro il centro di Meldola. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Successivamente la Bidentina è stata riaperta