Camion a rimorchio si intraversa nel ponte sulla Bidentina e colpisce un'auto: traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì sulla provinciale 4 del Bidente, a Cusercoli, proprio sul ponte che sovrasta il fiume. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri un autotreno che procedeva verso Santa Sofia ha perso il controllo del rimorchio: quest'ultimo ha sbandato di 90 gradi andando ad invadere completamente l'altra corsia e schiantandosi contro un'auto che procedeva in direzione opposta, cioè verso Forlì.

Non ci sono feriti gravi, il conducente della Punto è stato portato in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118. Il traffico è però rimasto bloccato a lungo, con la viabilità leggera deviata all'interno del centro abitato di Cusercoli nella vecchia Bidentina, con un senso unico alternato regolato dalle forze dell'ordine. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei mezzi e soprattutto per liberare la strada dall'ingombrante mezzo pesante.