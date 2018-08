Schianto fatale con la jeep nel Mugello: muore un ragazzo, ferita una forlivese

Incidente stradale mortale giovedì pomeriggio, poco prima delle 16, in località Bibbiana nel comune di Palazzuolo sul Senio, in Mugello. L'incidente, in una strada all'interno di un bosco della zona, ha coinvolto una jeep fuoristrada con a bordo quattro ragazzi ed è avvenuto per cause ancora da accertare. Nel sinistro ha perso la vita un ragazzo di 24 anni che era alla guida del mezzo, originario di Faenza. Il suo corpo è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco. Sul posto anche il 118 e i Carabinieri. Feriti altri tre giovanissimi che viaggiavano sul fuoristrada: due ragazze, una 17enne di Novara e una 20enne di Forlì, e un 22enne di Brescia. Quest'ultimo è stato trasportato in elicottero all'ospedale fiorentino di Careggi, ma nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita. Il veicolo utilizzato sarebbe un fuoristrada radiato dalla circolazione e utilizzato per uso privato in campagna.