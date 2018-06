Auto si schianta all'incrocio, devastati i cabinet di Telecom: Bussecchio senza internet e telefono

Centinaia di famiglie e attività a Bussecchio senza internet e telefono. E, a vedere dalle foto, lo saranno ancora per un po' di tempo. Il tutto a causa di un incidente stradale che si è verificato al "solito" incrocio tra via Bernardi, via Medaglie d'Oro e via Campo di Marte, a Bussecchio. Un sinistro che fortunatamente non ha causato feriti gravi, e sul quale faranno luce i rilievi delle forze dell'ordine, ma che sta causando parecchi disagi ai residenti della zona.

Nell'impatto un'auto è finita contro i cabinet di fibra ottica e telefono della Telecom che sono posizionate adiacenti al semaforo di via Medaglie d'Oro, sul lato della chiesa di S.Maria Lauretana in Bussecchio. E' l'ennesimo schianto in questo incrocio regolato durante il giorno da impianto semaforico, il quale però diventa lampeggiante nella notte fino alle prime luci dell'alba. E' bene sottolineare che esistono chiari segnali stradali di "dare precedenza" e che quindi nessun incidente è da imputare al semaforo, bensì alla distrazione degli automobilisti.

Ma i residenti, che di norma almeno una volta al mese sono a fare i conti con incidenti stradali sempre dalla dinamica simile e che hanno visto i quattro angoli dell'incrocio ormai "smussati", sono stufi e a quanto sembra chiederanno nuovamente di tenere il semaforo acceso anche nelle ore notturne o, in alternativa, una rotatoria che possa aggirare il problema. La dinamica degli incidenti è ormai 'consolidata': le auto, tra l'altro spesso a velocità sostenuta visto il poco traffico in quella fascia oraria ed il lungo tratto rettilneo, che provengono da via Medaglie d'Oro o via Biagio Bernardi, 'saltano' la precedenza e impattano contro quelle che provengono regolarmente da via Campo di Marte, che avrebbero invece diritto di precedenza. Da sottolineare anche il fatto che fortunatamente non sono quasi mai stati coinvolti pedoni. Il sinistro, che si è verificato intorno alle 6 di mercoledì, non ha causato feriti gravi. Sul posto le forze dell'ordine e un'ambulanza. I Carabinieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, circondando il dispositivo danneggiato con del nastro.